Экономьстрой, магазин строительных и отделочных материалов

город: Астрахань

Район: Астрахань городской округ

Адрес: Славянская, 1ж

Индекс: 414041.0

Телефон: +7 (8512) 69‒01‒18

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 16:00, Вт: с 08:00 до 16:00, Ср: с 08:00 до 16:00, Чт: с 08:00 до 16:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: с 08:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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