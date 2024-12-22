Экономьстрой, магазин строительных и отделочных материалов
город: Астрахань
Район: Астрахань городской округ
Адрес: Славянская, 1ж
Индекс: 414041.0
Телефон: +7 (8512) 69‒01‒18
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 16:00, Вт: с 08:00 до 16:00, Ср: с 08:00 до 16:00, Чт: с 08:00 до 16:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: с 08:00 до 16:00, Вс: с 08:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду