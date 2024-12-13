Экономстрой, магазин строительных материалов
город: Нижневартовск
Район: Нижневартовск городской округ
Адрес: Интернациональная улица, 66
Индекс: 628624.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒902‒851‒55‒55
Сайт: nan
вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 19:00 (ноябрь-март: пн-вс 8:00-18:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк