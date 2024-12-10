Экономстрой, магазин
город: рп. Быково
Район: Раменский городской округ
Адрес: Праволинейная улица, 14
Индекс: 140150.0
Телефон: +7 (495) 665‒01‒65
Мобильный Телефон: +7‒985‒750‒09‒16
Сайт: http://ekonomstroy.ru
вид деятельности: Абразивный инструмент, Автоаксессуары, Автомасла / Мотомасла / Химия, Автоэмали, Аксессуары для ванных комнат, Антенное оборудование, Бензоинструмент, Бетон / Раствор, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Грязепоглощающие покрытия, Декоративные отделочные элементы и материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент,
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт