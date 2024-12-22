Экострой, торговая компания

город: Тольятти

Район: Тольятти городской округ

Адрес: улица Громовой, 31в

Индекс: 445045.0

Телефон: +7 (8482) 714‒808

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://ecostroi63.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат, Электронагревательное оборудование

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк