Экострой, торговый дом

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: +7 (391) 214‒72‒79

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду