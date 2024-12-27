Эковата 03, компания по производству и монтажу эковаты

город: Улан-Удэ

Район: Улан-Удэ городской округ

Адрес: улица Ринчино, 12/1

Индекс: 670049.0

Телефон: +7 (3012) 457103

Мобильный Телефон: +7‒924‒456‒25‒25

Сайт: http://ecovata03.2gis.biz/

вид деятельности: Гидроизоляционные работы, Звукоизоляционные материалы, Звукоизоляционные работы, Кровельные материалы, Кровельные работы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Пункты приёма, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Теплоизоляционные работы, Утилизация отходов / Переработка вторсырья, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-пт)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком