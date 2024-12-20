Эковер, оптовая компания

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: +7 (3452) 58‒56‒17

Мобильный Телефон: +7‒922‒475‒85‒05

Сайт: nan

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Огнезащитные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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