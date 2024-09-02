Экс-главу польского госагентства арестовали в Великобритании

Экс-главу польского госагентства арестовали в Великобритании

Экс-главу польского госагентства арестовали в Великобритании

Бывший глава польского Правительственного агентства стратегических резервов Михал Кучмеровский был задержан в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации на сайте польской прокуратуры, 23 августа прокуратура в Польше выдала заочный ордер на арест Кучмеровского по подозрению в коррупции сроком на три месяца.

«Михал Кучмеровский был задержан сегодня в Лондоне на основании выданного окружным судом Варшавы ордера на арест», – говорится в сообщении.

Кучмеровский возглавлял Правительственное агентство стратегических резервов с февраля 2021 года по март 2024 года. Структура была активно вовлечена в оказание гуманитарной помощи Украине. В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Кучмеровского орденом «За заслуги» III степени.

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