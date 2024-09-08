Экс-кандидат в президенты Венесуэлы бежал из страны

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес покинул страну, сообщает Zakon.kz.

Он получил политическое убежище в Испании. Об этом 8 сентября написала в своем Telegram-канале вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

По ее словам, Гонсалес несколько дней находился в испанском посольстве в Каракасе. После получения убежища он покинул страну. Власти подчеркивают, что Венесуэла и Испания контактировали по данному вопросу. Выезд Гонсалеса был согласован.

«Венесуэла предоставила надлежащие гарантии безопасности во имя спокойствия и политической умиротворенности в стране».Делси Родригес

75-летний Эдмундо Гонсалес – оппозиционный экс-кандидат в президенты Венесуэлы в этом году. Согласно официальным результатам выборов, он получил 44% голосов, а действующий глава Николас Мадуро – 51,2%.

На днях стало известно, что Николас Мадуро собирается издать указ о переносе Рождества на 1 октября.