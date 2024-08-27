Экс-посла Украины в Казахстане Петра Врублевского приговорили в России к шести годам колонии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии по статье о возбуждении ненависти либо вражды, сообщает Zakon.kz.

По информации Басманного районного суда, поводом для преследования Врублевского в России стало интервью блогеру Диасу Кузаирову, которое он дал в августе 2022 года, когда еще находился на посту посла Украины в Казахстане.

Дипломат, говоря о конфликте в своей стране, заявил:

«Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».

В МИД Казахстана заявили, что провели с Врублевским беседу, после чего тот принес извинения за свое высказывание. После этого российская сторона потребовала высылки дипломата из Казахстана.

В телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции РФ сообщают, что Врублевский признан виновным за действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично с угрозой применения насилия.