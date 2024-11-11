Экс-послу Украины в Казахстане Петру Врублевскому суд отменил приговор

Московский городской суд отменил приговор в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Он был заочно осужден на шесть лет колонии за разжигание ненависти и вражды, сообщает Zakon.kz.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, материалы дела будут направлены для повторного рассмотрения в тот же суд.

«Приговор в отношении Врублевского отменить, материалы дела вернуть в Басманный суд Москвы на новое рассмотрение в ином составе», – говорится в апелляционном решении тройки судей.

Поводом для преследования Петра Врублевского в России стало интервью блогеру Диасу Кузаирову, которое он дал в августе 2022 года, когда еще находился на посту посла Украины в Казахстане.

26 августа 2024 года Басманный суд Москвы приговорил заочно Петра Врублевского к шести годам колонии, признав его виновным в разжигании ненависти и вражды.