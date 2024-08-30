Экс-президент Франции назвал Илона Маска дьяволом

Бывший президент Франции Франсуа Олланд сравнил американского предпринимателя Илона Маска с дьяволом, сообщает Zakon.kz.

Слова экс-главы государства цитирует CNews.

«Когда я вижу, что его принимают в Елисейском дворце, это, как если бы вы пригласили дьявола в свой дом, но, очевидно, Эммануэля Макрона это не смущает», – сказал Олланд.

Напомним, действующий президент Франции Эммануэль Макрон встречался с американским бизнесменом в Париже в 2023 году.

Олланд также добавил, что, на его взгляд, Илон Маск не желает добра человечеству.

27 августа 2024 года Илон Маск обратился к президенту Франции через соцсети и призвал раскрыть подробности ареста Павла Дурова. Таким образом американский предприниматель отреагировал на заявление Макрона, которое он опубликовал накануне в своем аккаунте в Х (Twitter): «арест основателя Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования». Это, по словам французского лидера, «ни в коем случае не политическое решение».