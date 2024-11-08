Эксперты оценили физические и умственные возможности 78-летнего Трампа

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента поставило в центр внимания его здоровье и выносливость. Эксперты утверждают, что он сохраняет высокий уровень энергии и жизненных сил спустя восемь лет после первого избрания президентом, сообщает Zakon.kz.

С момента выдвижения своей кандидатуры в середине марта 2024 года и до выборов 5 ноября Трамп участвовал по меньшей мере в 120 митингах, собраниях общин и предвыборных мероприятиях.

«Тот факт, что он посетил 120 мероприятий за семь месяцев – часто несколько митингов за один день в разных штатах – является неопровержимым доказательством того, что Трамп обладает колоссальной выносливостью, как умственной, так и физической», – сказал Fox News Digital нейрохирург из Флориды и эксперт по долголетию Бретт Осборн.

По состоянию на ноябрь 2023 года общее состояние здоровья Трампа было «отличным» согласно письму, написанному его личным врачом, которое избранный президент опубликовал в своем аккаунте Truth Social.

В письме доктор Брюс Аронволд из Медицинского центра Морристауна в Нью-Джерси написал, что результаты физического обследования Трампа были «в пределах нормы», а результаты его когнитивных тестов были «исключительными».

Врач добавил, что при постоянной профилактике «он сможет продолжать вести здоровый, активный образ жизни в течение многих лет».

Избранный президент также рассказал о своем здоровье 26 октября в подкасте «The Joe Rogan Experience». Свое хорошее здоровье он объяснил генетикой, отметив, что его родители также были здоровы. Также он признал, что любовь к гольфу помогла ему укрепить здоровье и выносливость – особенно «хороший, свежий воздух», а также умственная стимуляция от сосредоточенности на игре.

Хотя Трамп открыто говорил о пристрастии к фастфуду и газировке, он заявил, что не курит и не употребляет алкоголь.

«Отказ от алкоголя и табака – основных факторов, вызывающих различные проблемы со здоровьем, вероятно, пойдет на пользу его сердечно-сосудистому и когнитивному здоровью», – отметил Осборн.

Врач повторил, что гольф-вылазки избранного президента обеспечивают регулярные физические упражнения на свежем воздухе, которые необходимы для здоровья сердца и мышц по мере его старения.

Помимо отказа от алкоголя и табака, Осборн приписывает здоровье и выносливость Трампа его высокому уровню социального взаимодействия.

«Он поддерживает тесные отношения с семьей и друзьями и имеет плотный, напряженный график. Социальная активность и умственная стимуляция тесно связаны с более низким риском развития деменции, а строгий распорядок дня Трампа, вероятно, поддерживает его когнитивное здоровье», – отметил Осборн.

Клинический профессор медицины в NYU Langone Health и старший медицинский аналитик Fox NewsДоктор Марк Сигел заявил, что у избранного президента высокий уровень когнитивного здоровья.

«Я никогда его не осматривал, но дважды брал у него интервью и обнаружил, что он очень заинтересован и обладает развитым когнитивным потенциалом», – сказал Сигел, добавив, что Трамп прошел несколько когнитивных тестов.

Врач также отметил, что Трамп «много раз говорил экспромтом, без текста или телесуфлера», что является «убедительным свидетельством его высокого уровня когнитивных функций и умственной стойкости».

Утверждения о снижении когнитивных способностей избранного президента Осборн назвал «необоснованными».

«По когнитивным способностям Трамп не уступает более молодым людям, а его выносливость очевидна в его способности справляться с напряженным графиком – представьте себе пять митингов в пяти штатах за один день! Эти подвиги являются свидетельством его умственной и физической стойкости, демонстрируя, что возраст действительно может быть всего лишь цифрой», – сказал Осборн.

Психотерапевт из Манхэттена Джонатан Альперт, в свою очередь, сказал, что «сильное чувство собственного достоинства» Трампа также может способствовать его выносливости.

«Пациенты, которые, как правило, преуспевают и имеют хорошее здоровье, – это те, кто сохраняет позитивное мышление и уверенность в себе, и нет сомнений, что Дональд Трамп олицетворяет эти черты», – сказал Альперт.

Альперт добавил, что наличие сильного чувства цели, социальной активности и чувства общности также способствует хорошему здоровью и долголетию.

Врачи сошлись во мнении, что образ жизни играет большую роль в здоровье Трампа.

«Неправильное питание, высокий уровень стресса, отсутствие активности и социального взаимодействия – все это может ускорить старение», – резюмировал Осборн.

5 ноября 2024 года в США прошли выборы президента, в которых Дональд Трамп одолел Камалу Харрис.