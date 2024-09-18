Эксперты проверили на подлинность монету в честь Криштиану Роналду

На днях в социальных сетях и на различных информационных ресурсах широко распространилась информация о том, что в Португалии планируют выпустить (или уже выпустили) монету номиналом 7 евро в честь звезды футбола Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

По информации Factcheck.kz, посты на разных языках мира набрали миллионы просмотров и сотни тысяч лайков, продемонстрировав несколько версий дизайна монет, на всех из них изображено лицо футболиста и надпись CR7 (инициалы Роналду и его номер).

Таким образом эксперты установили, что эта информация является фейковой.

Они проверили, что впервые картинки монет с Роналду опубликовал 6 сентября пользователь Facebook по имени Хорхе Рапосо (Jorge Raposo), который загрузил их в свой специальный альбом с изображениями, сгенерированными нейросетями.

Рапосо сопроводил пост подписью, что на картинках коллекция монет 7 евро в честь футболиста, напечатанная национальным монетным предприятием в Португалии (Imprensa Nacional Casa da Moeda).

Спустя несколько дней изображения дошли до популярных пабликов и в виде новости завирусились в Сети.

Между тем ни на сайте Национального банка Португалии, ни на сайте монетного двора нет никакой информации о памятных монетах в честь Роналду. В планах по выпуску памятных монет на 2024 год они тоже не упоминаются. Хотя не исключено, что в будущем монета в честь Роналду все же появится.