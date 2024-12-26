ЭксПроф, склад
город: Кемерово
Район: Кемеровский городской округ
Адрес: улица Рутгерса, 41 к3
Индекс: 650044.0
Телефон: +7 (3842) 90‒01‒73
Мобильный Телефон: +7‒915‒160‒58‒58
Сайт: http://exprof.ru
вид деятельности: Комплектующие для окон, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк