Экстремалы прошли по канату между воздушными шарами и установили рекорд

Немецкие слэклайнеры Фриди Кюне и Лукас Ирмлер установили новый мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

Канат был натянут между воздушными шарами на высоте 2500 м. Кадры с тем, как экстремалы идут по нему, балансируя, завирусился в соцсетях. Эпизоды рекордсмены опубликовали 12 и 13 ноября у себя в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jochen Schweizer Erlebnisse (@jochenschweizer_erlebnisse)

«Это удивительное чувство, что мы наконец побили мировой рекорд. Мы так долго этого ждали и в конце концов осуществили. На самом деле это немного сюрреалистично», – пишут спортсмены.

Известно, что предыдущий рекорд был установлен в Бразилии в 2021 году. Тогда трюк выполнили на высоте 1900 м.

В начале месяца немецкий парашютист прыгнул в паре со своей 93-летней мамой.