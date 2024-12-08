Еланна, магазин стройматериалов
город: Сергиев Посад
Район: Сергиево-Посадский городской округ
Адрес: улица Кирова, 26
Индекс: 141309.0
Телефон: +7 (496) 547‒11‒99
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://elannasposad.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сантехника / Санфаянс, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 19:00, Вт: с 08:30 до 19:00, Ср: с 08:30 до 19:00, Чт: с 08:30 до 19:00, Пт: с 08:30 до 19:00, Сб: с 08:30 до 19:00, Вс: с 08:30 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт