Еланна, магазин стройматериалов

город: Сергиев Посад

Район: Сергиево-Посадский городской округ

Адрес: улица Кирова, 26

Индекс: 141309.0

Телефон: +7 (496) 547‒11‒99

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://elannasposad.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сантехника / Санфаянс, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 19:00, Вт: с 08:30 до 19:00, Ср: с 08:30 до 19:00, Чт: с 08:30 до 19:00, Пт: с 08:30 до 19:00, Сб: с 08:30 до 19:00, Вс: с 08:30 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт