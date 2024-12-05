Элдиз
город: Москва
Район: nan
Адрес: Проектируемый 134-й проезд, к2
Индекс: 108820.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒925‒701‒12‒70
Сайт: nan
вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк