Элдиз

город: Москва

Район: nan

Адрес: Проектируемый 134-й проезд, к2

Индекс: 108820.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒925‒701‒12‒70

Сайт: nan

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк