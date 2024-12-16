Электрический котел Kentatsu Nobby Electro KBO: обзор модели, характеристики, отзывы

Предлагаем обзор электрического котла Kentatsu Nobby Electro KBO с техническими характеристиками, особенностями модели и отзывами реальных пользователей.

Бренд Kentatsu (Кентатсу) известен на российском рынке как производитель надежной, экономичной техники, соответствующей потребностям пользователей. Все это в полной мере относится к электрическим котлам Kentatsu Nobby Electro KBO. Они экономичны в использовании и просты в управлении, мало шумят, быстро нагревают теплоноситель, легко устанавливаются. Разработаны японскими специалистами для эксплуатации в российских условиях, легко переносят скачки напряжения, отключения электроэнергии. У котлов Kentatsu довольно высокая цена, что многие расценивают как их недостаток. Однако надо учитывать, что это цена за высокое качество, которое полностью окупается долгой и беспроблемной эксплуатацией.

Технические характеристики Kentatsu Nobby Electro KBO

Электрокотлы Kentatsu Nobby Electro KBO разрабатывались для отопления частных домов, квартир, нежилых помещений. Представлены линейкой из одноконтурных настенных моделей для работы в отопительной системе с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева. В серию входит еще одна линейка Kentatsu Nobby Electro KBO (Е). Она представлена моделями двухконтурных котлов, работающих в системах отопления и подачи горячей воды.

Мощность Для Kentatsu Nobby Electro KBO — от 5 до 26 кВт, для Kentatsu Nobby Electro KBO (Е) — от 13 до 26 кВт Установка Настенная КПД 97% Тип управления Электронный Подключение Одно- и трехфазное Максимальная температура теплоносителя 80°C Температура отопления От 30°C до 80°C Материал теплообменника Алюминиево-магниевый сплав (AL-MG) с высокой скоростью нагрева Тип теплообменника Сухое исполнение, что защищает от коррозии и накипи. Можно использовать разные виды теплоносителя, в том числе незамерзающий. У Kentatsu Nobby Electro KBO (Е) — отдельный теплообменник типа AL-MG для нагрева воды Система электрозащиты IPX4D Напряжение и частота электросети 230/50, 400/600 В/Гц

Система управления Kentatsu Nobby Electro KBO

Электрокотлы Кентатсу Нобби просты и удобны в управлении. Оно осуществляется через сенсорную панель с интуитивно понятными символами. Вся необходимая информация выводится на дисплей. Крупная индикация и подсветка позволяют легко считать необходимые данные при любом освещении. За счет встроенного модуля wi-fi владелец получает возможность удаленного управления электрокотлом со своего смартфона, что очень удобно. Котлы Нобби функциональны, легко настраиваются для заданных условий работы. Перечислим их основные функции.

Три ступени регулирования мощности от 30 до 100%. Семисторное управление позволяет делать это бесшумно, плавно, с шагом в 1%.

Встроенная система автоматической самодиагностики. На дисплей выводятся коды выявленных неполадок.

Функция антизамерзания системы отопления, препятствующая перемерзанию теплоносителя внутри отопительного котла.

Несколько уровней системы безопасности, что предотвращает возникновение аварийных ситуаций.

Возможность подключения термостата в оттапливаемом помещении для точного поддержания заданной температуры и экономии электроэнергии.

Возможность подключения температурного датчика на улице, что позволяет запускать режим регулирования мощности котла в зависимости от погоды с максимально точными настройками и энергосбережением.

Гарантия

Все котлы серии Nobby Electro KBO имеют гарантию. Она распространяется на 24 месяца от дня первого запуска электрокотла при условии, что его монтаж, пусконаладка и последующее обслуживание проводится авторизированным сервисным центром Кентатсу.

Преимущества электрокотлов Kentatsu Nobby Electro KBO

Экологичность. Котел работает от электричества, ему не нужно сжигать топливо, поэтому нет вредных выбросов. Он более экологичен, чем жидкотопливные, газовые или твердотопливные аналоги.

Безопасность. Не используются легко воспламеняющиеся материалы и вещества, исключен риск возгорания, взрыва или утечки газа, связанный с неправильной эксплуатацией оборудования. Встроена многоступенчатая система предотвращения аварийных ситуаций.

Экономичность. Автоматическое управление мощностью позволяет точно настроить работу электрокотла, минимизировать энергозатраты. Отсутствие подвижных частей, горелок, турбин снижает стоимость обслуживания и ремонта. Нет необходимости в регулярных проверках систем дымоотвода и вентиляции.

Простая установка. Для установки электрокотла не нужно обустройство вентиляционной системы, дымоотвода, сложного топливного трубопровода. Комплектация «готовая котельная» значительно упрощает монтаж, снижает его трудоемкость.

Долговечность. Котлы Кентатсу изготавливают только из высококачественных материалов. Каждый этап их производства сопровождается строгим контролем качества. Поэтому они служат долго, редко нуждаются в ремонте, чем оправдывают вложения средств при покупке.

Компактность. У мини-котельной Kentatsu Nobby Electro KBO (Е) габариты 666×468×237 мм. При этом она может отапливать дом и нагревать воду для системы горячего водоснабжения.

Это в полной мере оценили реальные пользователи, что подтверждают их отзывы.

Теплообменник из хорошего материала, который не особо склонен к окислению, ТЭНы сухие стоят, так что накипь и протечки тут вообще к минимуму свели. ТЭНы не пробьет, и радиаторы отопления током никого не ударят. Отопление не разморозится, потому что система антизамерзания стоит. Все предусмотрели, чтобы было безопасно и надежно. …В работе котел все делает сам: я только задал температуру и режим выставил, дальше он все сам.

Nobby Electro KBO (Е) стоит недешево, но другой стороны, он с насосом и с расширительным баком, которые в другом котле стояли снаружи и реально мешали. Теперь не мешают, потому что они стоят в котле. И хороводы нам зимой водить не пришлось, потому что Nobby Electro KBO (Е) справляется и с отоплением, и с водой. А если что случится, то водить хороводы будут сервисники, потому что есть на котел и адекватная гарантия, и сервисы, причем много.

С брендом Кентатсу знаком по домашней технике, поэтому когда предложили котел их производства, долго не думал: гарантия есть, управление котлом удобное. Насчет цены — назвал бы ее разумной, если посмотреть, что сейчас на рынке происходит. Монтаж не сложный, пока монтировали, посмотрел на внутрянку. Все сделано аккуратно, видно хорошие компоненты…Эксплуатацией доволен.

Электрические котлы Кентатсу Нобби приносят в дом тепло и комфорт, ими удобно и безопасно пользоваться.

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