Электрощит-Стройсистема, ПГ Стройсистема

город: Волжский

Район: Волжский городской округ

Адрес: улица Александрова, 63е

Индекс: 404103.0

Телефон: 8‒800‒200‒45‒43

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://elshield.com

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: nan