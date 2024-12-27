Электрощит-Стройсистема, ПГ Стройсистема
город: Волжский
Район: Волжский городской округ
Адрес: улица Александрова, 63е
Индекс: 404103.0
Телефон: 8‒800‒200‒45‒43
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://elshield.com
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 12:00, Вт: с 08:00 до 12:00, Ср: с 08:00 до 12:00, Чт: с 08:00 до 12:00, Пт: с 08:00 до 12:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: nan