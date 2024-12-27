Элементы дома, торговая компания

город: пос. Невское

Район: Гурьевский городской округ

Адрес: Индустриальная улица, 2а

Индекс: 236001.0

Телефон: +7 (4012) 31‒08‒21

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://elementdoma.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Декоративные отделочные элементы и материалы, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Кирпич, Комплектующие для окон, Металлоизделия, Облицовочный камень, Огнеупорные материалы / изделия, Печи / камины для помещений, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты