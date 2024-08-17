Elian Russia White Nights Highligher Хайлайтер для лица

Elian Russia White Nights Highligher Хайлайтер для лица

Elian Russia White Nights Highligher Хайлайтер для лица

Elian Russia White Nights Highligher Хайлайтер для лица

1 035 ₽ 4 платежа по 259 ₽ Описание

Хайлайтер обладает повышенной стойкостью и представлен в универсальном оттенке, что позволяет его использовать для разных задач в макияже.

Шелковистая текстура с мелкодисперсными светоотражающими частицами подсвечивает кожу, придавая ей выразительное сияние.

Варьируйте плотность нанесения от деликатного сияния, до трендового эффекта «влажной» кожи.

Результат — Сияние / блеск

Продукт — Хайлайтер

Вес, гр — 7

Тип кожи — Для всех типов

Категория — Макияж

Производство — Россия

Для — женщин

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