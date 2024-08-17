Elian Russia White Nights Highligher Хайлайтер для лица
Elian Russia White Nights Highligher Хайлайтер для лица
1 035 ₽ 4 платежа по 259 ₽ Описание
Хайлайтер обладает повышенной стойкостью и представлен в универсальном оттенке, что позволяет его использовать для разных задач в макияже.
Шелковистая текстура с мелкодисперсными светоотражающими частицами подсвечивает кожу, придавая ей выразительное сияние.
Варьируйте плотность нанесения от деликатного сияния, до трендового эффекта «влажной» кожи.
Результат — Сияние / блеск
Продукт — Хайлайтер
Вес, гр — 7
Тип кожи — Для всех типов
Категория — Макияж
Производство — Россия
Для — женщин