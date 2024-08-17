Elian Russia White Nights Highligher Хайлайтер для лица

Elian Russia White Nights Highligher Хайлайтер для лица

1 035 ₽ 4 платежа по 259 ₽ Описание

Хайлайтер обладает повышенной стойкостью и представлен в универсальном оттенке, что позволяет его использовать для разных задач в макияже.

Шелковистая текстура с мелкодисперсными светоотражающими частицами подсвечивает кожу, придавая ей выразительное сияние.

Варьируйте плотность нанесения от деликатного сияния, до трендового эффекта «влажной» кожи.

Результат — Сияние / блеск

Продукт — Хайлайтер

Вес, гр — 7

Тип кожи — Для всех типов

Категория — Макияж

Производство — Россия

Для — женщин