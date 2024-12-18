Элит, компания
город: Хабаровск
Район: Хабаровск городской округ
Адрес: Спортивный переулок, 4 лит В
Индекс: 680007.0
Телефон: +7 (4212) 933‒699
Мобильный Телефон: +7‒924‒403‒36‒99
Сайт: http://elitedv.ru
вид деятельности: Детская мебель, Изготовление мебели под заказ, Корпусная мебель, Мебель для кухни, Натяжные потолки, Офисная мебель, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 11:00 до 18:00, Вт: с 11:00 до 18:00, Ср: с 11:00 до 18:00, Чт: с 11:00 до 18:00, Пт: с 11:00 до 18:00, Сб: с 11:00 до 16:00, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-сб)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк