Элит-Т, компания

город: Майкоп

Район: Майкоп городской округ

Адрес: Привокзальная, 208а

Индекс: nan

Телефон: +7 (8772) 56‒87‒07

Мобильный Телефон: +7‒909‒469‒15‒10

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 08:30 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду