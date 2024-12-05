Элит-Т, компания
город: Майкоп
Район: Майкоп городской округ
Адрес: Привокзальная, 208а
Индекс: nan
Телефон: +7 (8772) 56‒87‒07
Мобильный Телефон: +7‒909‒469‒15‒10
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 08:30 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду