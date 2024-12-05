EliteStone, компания по производству и реализации гибкого камня, цветного щебня и песка

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: улица Мелиораторов, 1 к1

Индекс: 625059.0

Телефон: +7 (3452) 71‒7667

Мобильный Телефон: +7‒992‒307‒66‒70

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Изделия из камня для помещений, Ландшафтная архитектура, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 17:00 (по предварительному звонку: пн-вс)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты