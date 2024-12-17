ЭлитПласт, фирма

город: Стерлитамак

Район: Стерлитамак городской округ

Адрес: Николаева, 7

Индекс: 453103.0

Телефон: +7 (3473) 33‒90‒57

Мобильный Телефон: +7‒917‒474‒57‒57

Сайт: nan

вид деятельности: Жалюзи, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты