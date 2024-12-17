ЭлитПласт, фирма
город: Стерлитамак
Район: Стерлитамак городской округ
Адрес: Николаева, 7
Индекс: 453103.0
Телефон: +7 (3473) 33‒90‒57
Мобильный Телефон: +7‒917‒474‒57‒57
Сайт: nan
вид деятельности: Жалюзи, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Рольставни, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты