Элвирс крейш, производственная компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: Нагорный проезд, 3 ст12
Индекс: 117105.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒905‒540‒55‒22
Сайт: http://www.kreish.ru
вид деятельности: Изготовление рекламных конструкций, Световая реклама, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Широкоформатная печать
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк