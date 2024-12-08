Элвирс крейш, производственная компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Нагорный проезд, 3 ст12

Индекс: 117105.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒905‒540‒55‒22

Сайт: http://www.kreish.ru

вид деятельности: Изготовление рекламных конструкций, Световая реклама, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы, Широкоформатная печать

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк