Эмлак-Регион, торговая компания
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: улица Фронтовых Бригад, 15 ст4
Индекс: 620091.0
Телефон: +7 (343) 287‒00‒18
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://emlakregion.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Профессиональная химия, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк