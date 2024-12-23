Эмлак-Регион, торговая компания

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: улица Фронтовых Бригад, 15 ст4

Индекс: 620091.0

Телефон: +7 (343) 287‒00‒18

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://emlakregion.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Профессиональная химия, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк