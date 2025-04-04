Эмодзи от Microsoft в Windows 11
Смайлики, иконки и графические символы — все эти элементы составляют важную часть современной коммуникации. В мире технологий они становятся все более значимыми, несущими смысл и эмоции.
Новая версия программного обеспечения предлагает пользователям возможность пользоваться обновленной коллекцией креативных и выразительных символов, которые обогатят их повседневные чаты и сообщения.
Новые символы для выражения эмоций в последней версии операционной системы
В новой версии программного обеспечения компании появились обновленные изображения, которые можно использовать для передачи эмоций и выражения чувств при общении с другими пользователями.
- Новые лица
- Дополнительные жесты
- Символы и предметы для разнообразия коммуникации
Обновленный набор символов для передачи настроения и эмоций
Текст обновлен в Windows 11, представляя более широкий спектр символов для выражения чувств и эмоций. Эти графические изображения помогают дополнить и улучшить коммуникацию с помощью символов, передающих сложные эмоции и настроения.
- Новые графические символы, включающие различные жесты, выражения лица и объекты, позволяют пользователю легче выразить свои мысли и чувства.
- Дополнительно, улучшена анимация символов, что делает их более живыми и выразительными, помогая передать более точное настроение или эмоцию.
- Символы, представленные в обновленном наборе, более разнообразны и адаптированы к современной культуре, учитывая различные культурные контексты и способы восприятия эмоций.
Интерактивные возможности пиктограмм в операционной системе номер 11
- Интерактивные курсоры дадут возможность взаимодействовать с эмблемами как никогда прежде
- Динамичные анимации позволят эмблемам взбираться, прыгать и даже менять форму на экране вашего устройства
- Игровые функции эмблем добавят веселье и игровой элемент в работе с пиктограммами
Возможности управления жестами и анимацией
Расширенные возможности персонализации символов Microsoft
|1. Настройка цвета
|2. Изменение размера
|3. Выбор различных шрифтов
|4. Добавление эффектов и стилей