Эмульсия для тела `SUN LOOK` солнцезащитная водостойкая SPF-50 150 мл

689 ₽ 439 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Идеальное средство защиты для сверхчувствительной к солнцу кожи, с повышенной склонностью к раздражению. Максимально защищает кожу от солнечных ожогов.

Фильтры новой генерации UVA/UVB, бета-каротин, масло какао-бобов, витамин E и ликопин (экстракт помидора) эффективно защищают от вредного воздействия солнечных лучей и свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение кожи и образование морщин. Д-пантенол предупреждает воспалительные процессы и раздражение.

Комплекс натурального увлажняющего фактора поддерживает оптимальный уровень увлажненности, эластичности кожи и предотвращает ее шелушение. Экстракт янтаря, ратании и юглон (экстракт черного ореха) способствуют восстановлению эпидермиса и предупреждают возникновение пигментных пятен. Водостойкая формула обеспечивает надёжную защиту кожи также во время и после водных процедур.

Протестировано под дерматологическим контролем.

Способ применения: Нанести на кожу за 20 минут до выхода на солнце. Повторять нанесение максимум каждые 2 часа после… купания, вытирания полотенцем и во время прогулки. Избегать контакта с глазами и одеждой.

Состав: Aqua/Water, Octocrylene, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetearyl Alcohol, Silica, Petrolatum, Ceteareth-20, Paraffinum Liquidum, Dimethicone, Theobroma Cacao Seed Butter, Glycerin, Propylene Glycol, Titanium Dioxide, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Juglans Regia Shell Extract, Krameria Triandra Root Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Panthenol, Maris Sal, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, DMDM Hydantoin, Parfum, Disodium EDTA. Обзор от бренда

Область использования: тело

Тип кожи: все типы кожи

Объем: 150 мл

Вес в упаковке: 178 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 167 мм

Ширина упаковки: 74 мм

Длина упаковки: 53 мм

Тег: Кремы солнцезащитные для тела

Раздел: защита от солнца

Артикул 125475

Страна: ПОЛЬША/ POLAND



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