Эмульсия для тела `SUN LOOK` солнцезащитная водостойкая SPF-50 150 мл
689 ₽ 439 ₽
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Идеальное средство защиты для сверхчувствительной к солнцу кожи, с повышенной склонностью к раздражению. Максимально защищает кожу от солнечных ожогов.
Фильтры новой генерации UVA/UVB, бета-каротин, масло какао-бобов, витамин E и ликопин (экстракт помидора) эффективно защищают от вредного воздействия солнечных лучей и свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение кожи и образование морщин. Д-пантенол предупреждает воспалительные процессы и раздражение.
Комплекс натурального увлажняющего фактора поддерживает оптимальный уровень увлажненности, эластичности кожи и предотвращает ее шелушение. Экстракт янтаря, ратании и юглон (экстракт черного ореха) способствуют восстановлению эпидермиса и предупреждают возникновение пигментных пятен. Водостойкая формула обеспечивает надёжную защиту кожи также во время и после водных процедур.
Протестировано под дерматологическим контролем.
Способ применения: Нанести на кожу за 20 минут до выхода на солнце. Повторять нанесение максимум каждые 2 часа после… купания, вытирания полотенцем и во время прогулки. Избегать контакта с глазами и одеждой.
Состав: Aqua/Water, Octocrylene, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetearyl Alcohol, Silica, Petrolatum, Ceteareth-20, Paraffinum Liquidum, Dimethicone, Theobroma Cacao Seed Butter, Glycerin, Propylene Glycol, Titanium Dioxide, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Juglans Regia Shell Extract, Krameria Triandra Root Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Panthenol, Maris Sal, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, DMDM Hydantoin, Parfum, Disodium EDTA. Обзор от бренда
- Область использования: тело
- Тип кожи: все типы кожи
- Объем: 150 мл
- Вес в упаковке: 178 г
- Текстура: кремообразная
- Высота упаковки: 167 мм
- Ширина упаковки: 74 мм
- Длина упаковки: 53 мм
- Тег: Кремы солнцезащитные для тела
- Раздел: защита от солнца
- Артикул 125475
- Страна: ПОЛЬША/ POLAND
-
Все товары бренда