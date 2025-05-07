Эмульсия для тела `SUN LOOK` солнцезащитная водостойкая SPF-50 150 мл

Эмульсия для тела `SUN LOOK` солнцезащитная водостойкая SPF-50 150 мл

Эмульсия для тела `SUN LOOK` солнцезащитная водостойкая SPF-50 150 мл

689 ₽ 439 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Идеальное средство защиты для сверхчувствительной к солнцу кожи, с повышенной склонностью к раздражению. Максимально защищает кожу от солнечных ожогов.
Фильтры новой генерации UVA/UVB, бета-каротин, масло какао-бобов, витамин E и ликопин (экстракт помидора) эффективно защищают от вредного воздействия солнечных лучей и свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение кожи и образование морщин. Д-пантенол предупреждает воспалительные процессы и раздражение.
Комплекс натурального увлажняющего фактора поддерживает оптимальный уровень увлажненности, эластичности кожи и предотвращает ее шелушение. Экстракт янтаря, ратании и юглон (экстракт черного ореха) способствуют восстановлению эпидермиса и предупреждают возникновение пигментных пятен. Водостойкая формула обеспечивает надёжную защиту кожи также во время и после водных процедур.
Протестировано под дерматологическим контролем.

Способ применения: Нанести на кожу за 20 минут до выхода на солнце. Повторять нанесение максимум каждые 2 часа после… купания, вытирания полотенцем и во время прогулки. Избегать контакта с глазами и одеждой.

Состав: Aqua/Water, Octocrylene, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cetearyl Alcohol, Silica, Petrolatum, Ceteareth-20, Paraffinum Liquidum, Dimethicone, Theobroma Cacao Seed Butter, Glycerin, Propylene Glycol, Titanium Dioxide, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, Juglans Regia Shell Extract, Krameria Triandra Root Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, PEG-8, Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Citric Acid, Panthenol, Maris Sal, Phenoxyethanol, Methylparaben, Butylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, DMDM Hydantoin, Parfum, Disodium EDTA. Обзор от бренда

  • Область использования: тело
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Объем: 150 мл
  • Вес в упаковке: 178 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 167 мм
  • Ширина упаковки: 74 мм
  • Длина упаковки: 53 мм
  • Тег: Кремы солнцезащитные для тела
  • Раздел: защита от солнца
  • Артикул 125475
  • Страна: ПОЛЬША/ POLAND

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