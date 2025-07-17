Энзимная пудра `ANUA` RICE смягчающая с рисовым экстрактом 40 г

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Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Смягчающая энзимная пудра ANUA Rice с рисовым экстрактом мягко очищает кожу от загрязнений и остатков макияжа. Папаин бережно отшелушивает, не нарушая гидролипидный баланс. Альфа-арбутин и аскорбиновая кислота способствуют осветлению пигментации. Глицерин и церамиды поддерживают оптимальный уровень увлажненности. Экстракт риса насыщает кожу витаминами группы В и аминокислотами, способствуя осветлению и выравниванию тона. Энзимная пудра ANUA Rice подходит для всех типов кожи.

Способ применения: Смешать небольшое количество пудры с теплой водой в ладонях до образования пены. Нанести на… предварительно очищенную от макияжа кожу лица, избегая области вокруг глаз. Мягко массировать кожу круговыми движениями в течение 1–2 минут. Смыть теплой водой и продолжить уход привычными средствами. Только для наружного применения. Избегать попадания в глаза. При появлении раздражения или покраснения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С. Беречь от детей.

Состав: Zea Mays (Corn) Starch, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Lauroyl Glutamate, Diglycerin, Allantoin, Maltodextrin, Papain, Kaolin (CI 77004), Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sodium Polyacrylate, Water, Oryza Sativa (Rice) Powder, Oryza Sativa (Rice) Lees Extract, Oryza Sativa (Rice) Bran Water, 1,2-Hexanediol, Oryza Sativa (Rice) Extract, Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Hydrolyzed Rice Protein, Oryza Sativa (Rice) Seed Protein, Ceramide NP, Ascorbic Acid, Alpha-Arbutin, Protease, Caprylyl Glycol, Glucose, Glycerin, Tartaric Acid, Lactic Acid Обзор от бренда

Вес в упаковке: 72 г

Высота упаковки: 70 мм

Ширина упаковки: 43 мм

Длина упаковки: 43 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 255441

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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