Энзимная пудра для умывания `LIKATO` `PROFESSIONAL` с витамином С (для чувствительной кожи) 150 мл

799 ₽ 399 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 150 г

Текстура: пудровая

Высота упаковки: 183 мм

Ширина упаковки: 42 мм

Длина упаковки: 42 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: для проблемной кожи

Артикул 229967

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Энзимная пудра для очищения чувствительной кожи и осветления следов постакне. Энзимная пудра деликатно и эффективно удаляет загрязнения с поверхности кожи. Белая глина благодаря концентрированному минеральному составу улучшает текстуру и тон кожи, выравнивает микрорельеф, успокаивает воспаления и снимает раздражения. Салициловая кислота регулирует работу сальных желез, препятствуя чрезмерному выделению себума, борется с черными точками. Папаин и экстракт ананаса очищают и выводят токсины, способствуют дальнейшему сужению пор. Витамин C отшелушивает омертвевшие клетки, осветляет пигментные пятна, убирает следы постакне. Кукурузный крахмал удаляет лишний жир, оказывает антиоксидантный эффект, делает кожу матовой и нежной. Средство подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной

Способ применения: Способ применения: смешайте в ладонях небольшое количество пудры с теплой водой и нанесите на… предварительно очищенную от макияжа кожу. Массируйте кожу, избегая области вокруг глаз. Смойте теплой водой, нанесите средства для ежедневного ухода. Меры предосторожности: только для наружного применения. Не использовать на открытых ранах или раздраженной коже. При попадании в глаза тщательно промыть водой. В случае индивидуальной непереносимости компонентов прекратить использование.

Состав: Sucrose, Corn Starch (кукурузный крахмал), Sodium Cocoyl Isethionate, Tapioca Starch (тапиоковый крахмал), Kaolin (каолин), Pineapple Dry Extract (сухой экстракт ананаса), Salicylic Acid (салициловая кислота), Papain (папаин), Sodium Ascorbyl Phosphate (витамин С), Citric Acid.