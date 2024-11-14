Энзимная пудра-пилинг для умывания `ART & FACT` 60 мл

699 ₽ 345 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 84 г

Текстура: рассыпчатая

Высота упаковки: 119 мм

Ширина упаковки: 41 мм

Длина упаковки: 41 мм

Тег: Средства для умывания лица

Раздел: умывание

Артикул 245101

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Энзимная пудра эффективно удаляет излишки себума, пыль, грязь и остатки макияжа, растворяет сальные пробки и черные точки, препятствует появлению воспалений , устраняет жирный блеск. Азелаиновая кислота в составе пудры подавляет 5-альфа-редуктазу, оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие на кожу, уменьшает покраснения, борется с P.Acnes-бактериями и оказывает антиоксидантный эффект.

Главные компоненты:

Каолин — нормализует работу сальных желез

очищает кожу, подсушивает и снимает воспаления, улучшает кровообращение, оказывает доставку необходимого кислорода в капилляры, насыщает кожу полезными минеральными веществами.

Овсяная мука — деликатно очищает от загрязнений, смягчает кожу, отшелушивает омертвевшие клетки.

Азелаиновая кислота — оказывает бактерицидное действие на Propionibacterium acnes — грамположительные бактерии

блокирует образование меланина, обладает кератолитическим действием.

Результат:

— деликатное очищение;

— снижение секреции себума;

— ровный тон;

— смягчение кожи.

Способ применения: Высыпать необходимое количество пудры из флакона с помощью дозатора. При добавлении воды вспенить… порошок, нанести на влажную кожу. Массировать кожу лица 2–3 минуты. Остатки продукта смыть водой. Использовать 1-2 раза в неделю.

Состав: Kaolin, Avena Sativa (Oat) Kernel Flour, Corn Starch, Sodium Cocoyl Isethionate, Maltodextrine, Azelaic Acid, Camellia Sinensis Leaf Extract, Allantoin, Papain, Bromelain, Betaine.