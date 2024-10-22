Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении страны усилить сотрудничество с БРИКС. Он сделал это заявление на заседании Партии справедливости и развития (AK Parti) в Анкаре, перед своим участием в саммите организации в Казани, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание ТРТ на русском, президент Турции выразил намерение развивать отношения с объединением и подчеркнул важность внутренней стабильности.

«Турция искренне стремится развивать сотрудничество со странами БРИКС. Уверен, что саммит в Казани послужит этой цели», – отметил Эрдоган.

В своем выступлении Эрдоган также затронул региональные проблемы, в частности, израильскую агрессию в регионе.