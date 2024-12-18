Ершовка, магазин стройматериалов

город: Череповец

Район: Череповец городской округ

Адрес: Химиков, 8Б

Индекс: nan

Телефон: +7 (8202) 20‒11‒92

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.spm-stroj.ru

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамогранит, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Малярный инструмент, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк