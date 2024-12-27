ЭССТОН, торговая компания

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Полтавский переулок, 11

Индекс: 603089.0

Телефон: +7 (831) 291‒05‒68

Мобильный Телефон: +7‒953‒558‒77‒18

Сайт: http://www.esston.ru

вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Пневмоинструмент, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 09:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк