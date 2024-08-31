Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF 10 Duo Set — 1W2 Sand Набор из двух устойчивых тональных кремов для лица
Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF 10 Duo Set — 1W2 Sand Набор из двух устойчивых тональных кремов для лица
7 875 ₽ 4 платежа по 1 969 ₽ Описание
24 часа стойкости и естественный матовый финиш. Основа уверенности.
Матовый тональный крем Double Wear для безупречного естественного тона с текстурой такой легкой и комфортной, что вы не поверите в его супер стойкость.
Вам не потребуется обновлять макияж в течение дня.
• Устойчив в условиях высокой температуры и влажности
• Контролирует выработку жира
• Выравнивает тон кожи и скрывает ее недостатки благодаря моделируемой плотности покрытия от средней до плотной
• Широкая палитра оттенков позволит выбрать идеальный именно для вас.
Double Wear отличается невероятной стойкостью и выдержит все — не важно, что готовит вам день.
Нанесите его утром и забудьте о том, чтобы подправлять тон в течение дня.
• Дозатор продается отдельно
Состав упаковки: Устойчивый тональный крем для лица Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF 10 (оттенок 1W2 Sand) 30 мл — 2 шт
Результат — Матирование
Продукт — Тональный крем
Тип кожи — Для всех типов
Категория — Макияж
Производство — Бельгия
Для — женщин