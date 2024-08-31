Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF 10 Duo Set — 1W2 Sand Набор из двух устойчивых тональных кремов для лица

Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF 10 Duo Set — 1W2 Sand Набор из двух устойчивых тональных кремов для лица

7 875 ₽ 4 платежа по 1 969 ₽ Описание

24 часа стойкости и естественный матовый финиш. Основа уверенности.

Матовый тональный крем Double Wear для безупречного естественного тона с текстурой такой легкой и комфортной, что вы не поверите в его супер стойкость.

Вам не потребуется обновлять макияж в течение дня.

• Устойчив в условиях высокой температуры и влажности

• Контролирует выработку жира

• Выравнивает тон кожи и скрывает ее недостатки благодаря моделируемой плотности покрытия от средней до плотной

• Широкая палитра оттенков позволит выбрать идеальный именно для вас.

Double Wear отличается невероятной стойкостью и выдержит все — не важно, что готовит вам день.

Нанесите его утром и забудьте о том, чтобы подправлять тон в течение дня.

• Дозатор продается отдельно

Состав упаковки: Устойчивый тональный крем для лица Double Wear Stay-in-Place Makeup SPF 10 (оттенок 1W2 Sand) 30 мл — 2 шт

Результат — Матирование

Продукт — Тональный крем

Тип кожи — Для всех типов

Категория — Макияж

Производство — Бельгия

Для — женщин