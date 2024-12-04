Estethouse, компания
город: Старая Купавна
Район: Богородский городской округ
Адрес: Акрихиновское шоссе, 12 ст1
Индекс: 142450.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Карнизы, Мебельная фурнитура, Подвесные потолки, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк