ESTIMA Ceramica, фирменный салон

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Архонский переулок, 7/1а

Индекс: 630052.0

Телефон: +7 (383) 362‒10‒30

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://nsk.estima.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк