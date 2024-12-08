ESTIMA Ceramica, фирменный салон
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Архонский переулок, 7/1а
Индекс: 630052.0
Телефон: +7 (383) 362‒10‒30
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://nsk.estima.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк