ESTIMA Ceramica, салон

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Кирова, 29

Индекс: 630008.0

Телефон: +7 (383) 228‒36‒03

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://nsk.estima.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 20:00, Вт: с 10:00 до 20:00, Ср: с 10:00 до 20:00, Чт: с 10:00 до 20:00, Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: с 10:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду