ESTIMA Ceramica, салон
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: улица Кирова, 29
Индекс: 630008.0
Телефон: +7 (383) 228‒36‒03
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://nsk.estima.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 20:00, Вт: с 10:00 до 20:00, Ср: с 10:00 до 20:00, Чт: с 10:00 до 20:00, Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: с 10:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду