ESTIMA Ceramica, салон

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Батурина, 40а

Индекс: 660077.0

Телефон: +7 (391) 229‒80‒79

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.estima.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 20:00, Вт: с 10:00 до 20:00, Ср: с 10:00 до 20:00, Чт: с 10:00 до 20:00, Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: с 10:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду