ESTIMA Ceramica, салон
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: улица Батурина, 40а
Индекс: 660077.0
Телефон: +7 (391) 229‒80‒79
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.estima.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 20:00, Вт: с 10:00 до 20:00, Ср: с 10:00 до 20:00, Чт: с 10:00 до 20:00, Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: с 10:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду