Estima, студия керамики
город: Ростов-на-Дону
Район: Ростов-на-Дону городской округ
Адрес: улица Малиновского, 98/56
Индекс: nan
Телефон: +7 (863) 320‒05‒41
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://estima.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Изделия из камня для помещений, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду