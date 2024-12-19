Estima, студия керамики

город: Ростов-на-Дону

Район: Ростов-на-Дону городской округ

Адрес: улица Малиновского, 98/56

Индекс: nan

Телефон: +7 (863) 320‒05‒41

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://estima.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Изделия из камня для помещений, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду