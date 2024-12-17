Estima, студия керамики

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: Волжская, 41

Индекс: 350059.0

Телефон: +7 (861) 234‒25‒55

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://estima.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Изделия из камня для помещений, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду