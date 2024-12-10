Estima, студия керамики
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: улица Гарифьянова, 44
Индекс: 420138.0
Телефон: +7 (843) 202‒21‒26
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://estima.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Изделия из камня для помещений, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 20:00, Вт: с 10:00 до 20:00, Ср: с 10:00 до 20:00, Чт: с 10:00 до 20:00, Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 19:00, Вс: с 10:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду