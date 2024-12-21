Estima, студия керамики
город: Уфа
Район: Уфа городской округ
Адрес: Комсомольская, 15
Индекс: 450001.0
Телефон: +7 (347) 2000‒909
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://estima.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Изделия из камня для помещений, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 20:00, Вт: с 10:00 до 20:00, Ср: с 10:00 до 20:00, Чт: с 10:00 до 20:00, Пт: с 10:00 до 20:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду