Estima, студия керамики

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Ленинский проспект, 140 лит Е

Индекс: 198216.0

Телефон: +7 (812) 561‒38‒37

Мобильный Телефон: +7‒921‒443‒74‒92

Сайт: http://estima.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Изделия из камня для помещений, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Продажа / установка тёплых полов, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 10:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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