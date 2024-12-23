Estima, студия керамики
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Ленинский проспект, 140 лит Е
Индекс: 198216.0
Телефон: +7 (812) 561‒38‒37
Мобильный Телефон: +7‒921‒443‒74‒92
Сайт: http://estima.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Изделия из камня для помещений, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Продажа / установка тёплых полов, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 10:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк, Оплата по QR-коду