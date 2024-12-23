Estima, студия керамики

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Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

Время работы: Ежедневно с 10:00 до 20:00

вид деятельности: Герметики / Клеи, Изделия из камня для помещений, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Продажа / установка тёплых полов, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции