Estima, студия керамики

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: улица Механиков, 20

Индекс: 443046.0

Телефон: +7 (846) 300‒46‒13

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://smr.estima-discount.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Изделия из камня для помещений, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду