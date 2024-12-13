Estima, студия керамики
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: улица Механиков, 20
Индекс: 443046.0
Телефон: +7 (846) 300‒46‒13
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://smr.estima-discount.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Изделия из камня для помещений, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 16:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду