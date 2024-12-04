Эсто, производственно-строительная компания
город: Тверь
Район: Тверь городской округ
Адрес: Коняевская, 11
Индекс: 170025.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒920‒151‒11‒74
Сайт: nan
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Свайные работы, Светопрозрачные конструкции, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк