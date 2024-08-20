Это стильно! 7 потрясающих интерьеров с цветочными обоями

Сказочный сад, крупный рисунок или отделка в духе 50-х — показываем стильные интерьеры с обоями на ботаническую тему. Захочется повторить!

1. В классическом стиле

Цветочный узор на обоях может выглядеть абсолютно по-разному: нежно, ярко, легкомысленно. Или очень элегантно, как в этом проекте. Квартира принадлежит зрелой женщине, и для оформления небольшого пространства выбрали современную классику. Цветовую гамму интерьера и общее настроение здесь определило искусство. Ему вторит фреска из обоев в спальне в кремовых и голубых оттенках. А ботанический рисунок выбран в тематике сада: на ветвях цветущих деревьев тут и там сидят миниатюрные птички.

Дизайн: Денис и Олеся Тарасенко. Фото: Елена Михалина

Дизайн: Денис и Олеся Тарасенко. Фото: Елена Михалина

2. В пастельных тонах

Еще один пример неброской, но завораживающей отделки — в этом проекте. Обои здесь также использованы в спальне в виде акцентного панно, но не фрагментированы, а дополнены серо-голубой краской. Отделку за изголовьем же хочется рассматривать, несмотря на то, что рисунок неконтрастный. Секрет — в необычном реалистичном узоре, пышные соцветия привлекают внимание и смотрятся объемно. Помимо этого, обои собирают в себе все оттенки палитры и тем самым делают интерьер визуально цельным.

Дизайн: Елена Сизова. Фото: Ольга Фролова. Стиль: студия iDworkshop

Дизайн: Елена Сизова. Фото: Ольга Фролова. Стиль: студия iDworkshop

3. В увеличенном масштабе

Один из главных трендов в дизайне обоев сейчас — игра с масштабом. В том числе актуален непропорционально крупный рисунок. Решение смелое и подойдет не для всех интерьеров. Так, должны быть достаточно высокие потолки и большая площадь помещения, иначе узор просто «задавит» все остальные предметы. В этом проекте соблюдены все условия: просторная гостиная с большими окнами наполнена стенами, общая палитра — сдержанная, на базе благородных оттенков серого. Обои здесь выступают главным акцентом и подчеркивают диванную зону. Их основной цвет дублируется в крупной мебели, а сложные оттенки красного — в текстиле.

Дизайн: Сергей Старцев

Дизайн: Сергей Старцев

4. В сочетании с нежными оттенками

Комбинация плитки и обоев — беспроигрышный прием для санузла, если хочется добавить ему декоративности. Здесь такое оформление выбрали для туалета. Отделку поделили по горизонтали: внизу для практичности стены облицованы простой квадратной плиткой нежно-розового оттенка. Наверху — оклеены яркими обоями с крупным броским рисунком. Здесь есть и цветы, и зелень, и сказочные птицы. Смотрится очень эффектно.

Соцсети дизайнера o.belozerova_design

Соцсети дизайнера o.belozerova_design

5. С контрастной окантовкой

Цветочный орнамент отлично смотрится и в ретроинтерьерах. Например, эта квартира оформлена в духе «советского шика». Красивую декоративную отделку с неконтрастным рисунком применили на всех стенах спальни. Но чтобы обои смотрелись интереснее, по верхней части стен сделали широкий бордюр (отсылка к стилистике 50-х годов) с контрастной черной окантовкой. Она сочетается с частью мебели и декора и добавляет графичности, подчеркивает рисунок.

Дизайн: Анна Березняк. Фото: Женя Муравьева

Дизайн: Анна Березняк. Фото: Женя Муравьева

6. Со сказочным настроением

Детская девочки (или сразу двух, как в примере на фото) — идеальное место для того, чтобы поэкспериментировать с яркими сказочными обоями. Здесь их выбрали для стены, где стоят кровати, чтобы насыщенная контрастная отделка не была постоянно перед глазами. На полотнах собрали самые разные цветы, не типичные розовые розы. Мелкие детали в рисунке притягивают взгляд, их хочется рассматривать и изучать эту «ботаническую карту». При этом узор не выглядит инфантильным, благодаря чему останется актуальным еще несколько лет точно.

Соцсети дизайнера lauradesign.ru

Соцсети дизайнера lauradesign.ru

7. В роли яркого акцента

Еще один пример акцентного применения обоев — в этой кухне. Она оформлена в современном стиле: лаконичная мебель здесь соседствует с теплыми фактурами и насыщенными цветами. Панно с крупными цветами выделили стену за диванчиком, зонировав тем самым зону отдыха и обеденную группу. Яркий ботанический сюжет оживляет пространство и добавляет ему уюта.

Соцсети дизайнера annarimss.design

Соцсети дизайнера annarimss.design