Eva-строй, магазин
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: Будённого, 87а
Индекс: 620902.0
Телефон: +7 (343) 271‒76‒67
Мобильный Телефон: +7‒982‒652‒72‒05
Сайт: http://eva-stroi.ru
вид деятельности: Входные двери, Заборы / Ограждения, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Межкомнатные двери, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Окна, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду