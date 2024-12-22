Eva-строй, магазин

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Будённого, 87а

Индекс: 620902.0

Телефон: +7 (343) 271‒76‒67

Мобильный Телефон: +7‒982‒652‒72‒05

Сайт: http://eva-stroi.ru

вид деятельности: Входные двери, Заборы / Ограждения, Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Межкомнатные двери, Металлоизделия, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Окна, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду

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